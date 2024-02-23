Интервью Путина Карлсону показало масштаб проблемы, с которой имеет дело Украина, - Волкер
Об этом журналистам заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Больше всего Волкера в интервью поразило то, насколько странным является нарратив Путина, поскольку все своими глазами видят: то, что делает Россия, и то, что президент РФ говорит, - противоположное.
"Это было достаточно полезно, потому что многие были не уверены, что происходит, есть ли место для переговоров по соглашению, можно ли достичь мира, есть ли у России какие-то законные требования. То, как Путин повел себя на этом интервью, показало, что нет, он действительно пытается отстроить Российскую империю", – сказал дипломат.
"Он не верит, что соседние народы имеют равные с россиянами права, или же не верит в факт их существования. Он обращается к Украине или странам Балтии как к российским землям. Он рассказывает эти сумасшедшие истории о том, что Россия была основана в Киеве" , – добавил бывший спецпредставитель.
Волкер подытожил, что интервью разъясняет людям, с какой проблемой Украина и партнеры имеют дело, и способствует тому, чтобы люди не путались по этому поводу при обсуждении или принятии решений.
Что известно об интервью Путина
Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле.
Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о произошедшем на самом деле.
Кто такой Такер Карлсон
Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был очень влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.
Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биоллабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.
В России Карлсона часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.
Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.