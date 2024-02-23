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ЕС будет и дальше поддерживать Украину столько, сколько необходимо, - фон дер Ляйен

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Во вторую годовщину российской агрессии против Украины ЕС декларирует полную поддержку Украине в борьбе с агрессором, сколько это будет необходимо.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В контексте второй годовщины нападения России на Украину президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину, заметив, что в Европе также видны последствия этой войны.

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"Украинцы борются за верховенство права, демократию, свободу, против тирании. Они борются за наши ценности и нашу безопасность. Поэтому мы будем поддерживать Украину так долго, как это нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что Путин и его друзья пытаются ложью и дезинформацией разделить общества европейских стран, внести раздор между государствами, что касается также и Польши. Она приветствовала решение о создании общей группы реагирования на российскую дезинформацию немецких и польских партнеров, которая будет развенчивать российские фейки и противодействовать им.

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По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет поддерживать работу этой группы через сотрудничество с соответствующей структурой по противодействию российской дезинформации, действующей при Еврокомиссии.

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Топ комментарии

  • Влад 80947f19
    ваша бла бла бла поддержка настолько пресная,громадных обьемах и настолько невесомая в обещаниях,что у нас не хватает хранилищ для хранения,веры и терпения в ожидании и обновлении обещаний,а самое главное-дай бог нам ненадорваться.вы аккуратнее с обещаниями а то парашапартнер может обидеться
  • Randall Flag da70119e
    Скільки "халва" не кажи, у роті солодше не стане.

    Вони як папуги повторюють одне й те саме, але підтримка їхня потужнішою не стає. Трішки того дали, трішки цього. А глобально ми як сиділи на голодному пайку, так і сидимо. Така підтримка нагадує ін'єкції важкохворій людині, якій не дають померти, але й одужати теж не дозволяють.
  • 133133
    і ми вас погладимо за прапорець
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