ЕС будет и дальше поддерживать Украину столько, сколько необходимо, - фон дер Ляйен

Во вторую годовщину российской агрессии против Украины ЕС декларирует полную поддержку Украине в борьбе с агрессором, сколько это будет необходимо.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В контексте второй годовщины нападения России на Украину президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину, заметив, что в Европе также видны последствия этой войны.

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"Украинцы борются за верховенство права, демократию, свободу, против тирании. Они борются за наши ценности и нашу безопасность. Поэтому мы будем поддерживать Украину так долго, как это нужно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что Путин и его друзья пытаются ложью и дезинформацией разделить общества европейских стран, внести раздор между государствами, что касается также и Польши. Она приветствовала решение о создании общей группы реагирования на российскую дезинформацию немецких и польских партнеров, которая будет развенчивать российские фейки и противодействовать им.

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По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет поддерживать работу этой группы через сотрудничество с соответствующей структурой по противодействию российской дезинформации, действующей при Еврокомиссии.