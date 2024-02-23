Правительство выделило 515 млн грн для создания Национального военно-мемориального кладбища

Обустройство кладбища является одной из главных задач для Министерства по делам ветеранов.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете. Речь идет о 515 млн гривен, которые мы выделяем на строительство и функционирование в этом году", - отметил Шмигаль.

Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать честь павшим героям нашей Родины. Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память.

"Для Министерства по делам ветеранов это одна из главных задач на этот год", – добавил Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальный военный мемориал начнут строить в конце этого года, - Минветеранов

Что известно о Национальном военном мемориальном кладбище?

В декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон, которым разрешила изменить местонахождение Мемориала по решению правительства. Так, Национальное военное мемориальное кладбище будет располагаться на территории Гатненской сельской территориальной громады Фастовского района Киевской области.

На земельном участке в более 260 гектаров будут размещены кладбище, церемониальная площадь, дом траура, крематорий, музейно-выставочный комплекс и другая необходимая инфраструктура.

Строительство будет осуществляться в несколько очередей. В первой очереди будет построен сектор традиционных захоронений, колумбарий, площадь, где будет проходить прощание, и необходимые сооружения для организации захоронений.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.