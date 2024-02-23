Шмыгаль с министрами сегодня прибудет на польскую границу, - Зеленский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с делегацией министров прибудет в пятницу, 23 февраля, на польскую границу для решения вопросов блокады украинского продовольствия польскими фермерами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш премьер-министр вместе с министрами, работающими над вопросами экспорта, импорта, товарооборота между государствами, которые также отвечают за логистику, инфраструктуру, АПК, руководители пограничной службы – эта группа во главе с премьер-министром сегодня будет на границе с Польшей", - заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании во Львове.

Отвечая на вопросы журналистов о прибытии на границу польских представителей, он ответил: "Будут ли там наши польские коллеги – это их личное решение".

Зеленский также подчеркнул, что блокада польских фермеров затрагивает украинское продовольствие, которое следует через Польшу именно транзитом, а не идет на польский рынок.

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"Это очень важно. Премьер Шмыгаль об этом говорил неоднократно, что 5% нашего зерна, только 5%, проходит через Польшу. Мы благодарны польским соседям за помощь с начала войны, за размещение наших людей. Для нас важно сохранить наши отношения, но также сохранить правду очень важно. Украинское зерно не идет на рынок Польши – по желанию польской стороны", - сказал президент.

"Мы нашли новые пути, но когда мы говорим о транзите, то есть это немного вне европейского законодательства. Поэтому мы готовы, будем делать все, чтобы решить этот вопрос", - резюмировал Зеленский.

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Напоминаем, что премьер-министр Польши Дональд Туск отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе для разрешения ситуации, сложившейся из-за протестов польских фермеров. Туск сообщил, что встреча с украинским правительством состоится 28 февраля в Варшаве.