Спиливание зубов, 86 суток незаконного удержания и пытки: идентифицирован работник ФСБ РФ, издевавшийся над гражданскими на Харьковщине

Установлена личиность сотрудника ФСБ РФ, причастного к военным преступлениям против гражданского населения в период оккупации Харьковщины. Это полковник Максим Живило – сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы центрального аппарата ФСБ.

Об этом Харьковская областная прокуратура сообщила в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру співробітнику ФСБ РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Подозреваемый – уроженец и житель Московской области, сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ. В начале полномасштабного вторжения РФ его отправили в оккупированный Волчанск, где по указанию руководства он должен был подавлять движение сопротивления и проводить "профилактику" с проукраински настроенными гражданами.

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По данным следствия, в апреле 2022 года работник ФСБ РФ совместно с 10 российскими военными в Волчанске остановили автомобиль местного жителя. Россияне подозревали потерпевшего в сотрудничестве с ВСУ, СБУ и передаче дислокаций мест российской армии.

Они приказали мужчине передвигаться на его автомобиле по сообщенному маршруту в сопровождении двух российских военных, которые сказали: "Без резких движений, или будем стрелять".

Приехав в местную прокуратуру, где был обустроен застенок, они насильно затащили мужчину в подвал, где, кроме него, находилось еще более десяти незаконно задержанных лиц.

Под кураторством работника ФСБ РФ с потерпевшим проводили "допросы" и пытали: привязали к мочкам уха провода и били током, а также пилили напильником зубы. Задержанного били по всему телу, не давали питьевую воду, а едой периодически была каша, которую оккупанты приносили в техническом ведре.

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При этом подозреваемый не только отдавал приказы на жестокое обращение, но и лично участвовал в пытках.

Мужчину незаконно удерживали 86 суток. Потерпевшему удалось скрыться от палачей. Он переплыл реку и добрался до территории, подконтрольной Украине.