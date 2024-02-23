Из бывших "вагнеровцев" россияне формируют корпус около Авдеевки, - ГУР

Россия формирует новый корпус добровольцев, в который войдут бывшие "вагнеровцы". Они уже действуют в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал заместитель начальника Главного управления разведки Украины Министерства обороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"В РФ сейчас формируется добровольческий корпус из 18 тысяч человек. Это, в частности, все бывшие "вагнеровцы", руководит этим Министерство обороны", - сказал Скибицкий.

По его словам, они сейчас действуют и в районе Авдеевки. Также представитель ГУР упомянул бригаду "Ветераны", которая также является добровольческим корпусом, применяемым Россией.

Смотрите также: Россияне перебросили остатки "вагнеровцев" под Авдеевку. ВИДЕО

"Да, их активно используют, потому что у них есть боевой опыт. То есть на поле боя их сейчас можно увидеть", - добавил Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР рассказал, что подход добровольческого корпуса используют такой же, какой применял "Вагнер" в Бахмуте.

Речь идет о постоянных штурмовых действиях и достижениях результата любой ценой.

Также читайте: Под Авдеевкой наступают не "чмобики", офицеры и планирование в РФ на высоком уровне. Потери - 1/10, - 3 ОШБр

"Что касается зарплаты, то она там почти такая же, как и в вооруженных силах России. Но у "Вагнера" зарплата была выше, и "Вагнер" очень ценил своих инструкторов и командиров", – рассказал Скибицкий.