Россияне в течение дня трижды обстреляли Херсонщину из дрона и артиллерии: три человека получили ранения
Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 23 февраля около 10:40 в Бериславе военные армии РФ с дрона сбросили взрывчатку на 68-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии, с травматической ампутацией нижней конечности доставлен в больницу.
В это же время враг из артиллерийского оружия обстреливал Станислав. Ранение получила 69-летняя женщина. Ей оказана медицинская помощь на месте.
Также около 14:00 оккупанты ударили из артиллерии по Новотягинке. В результате обстрела госпитализирована со взрывной травмой и ранениями 77-летняя женщина.
Повреждены дома, здание учебного заведения и автотранспорт.
Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.