Россияне в течение дня трижды обстреляли Херсонщину из дрона и артиллерии: три человека получили ранения

В течение 23 февраля российская армия обстреляла Берислав, Станислав и Новотягинку Херсонской области. Три человека ранены. Повреждены дома, здание учебного заведения и автотранспорт.

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 23 февраля около 10:40 в Бериславе военные армии РФ с дрона сбросили взрывчатку на 68-летнего мужчину. Он в тяжелом состоянии, с травматической ампутацией нижней конечности доставлен в больницу.

В это же время враг из артиллерийского оружия обстреливал Станислав. Ранение получила 69-летняя женщина. Ей оказана медицинская помощь на месте.

Смотрите также: Оккупанты за сутки выпустили более 1700 снарядов по Херсонщине, 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения. (обновлено) ФОТОрепортаж

Также около 14:00 оккупанты ударили из артиллерии по Новотягинке. В результате обстрела госпитализирована со взрывной травмой и ранениями 77-летняя женщина.

Повреждены дома, здание учебного заведения и автотранспорт.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Читайте также: Игнат о возможных ударах РФ 24 февраля: Ожидать от России "гадости" надо всегда