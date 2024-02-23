Рада приняла закон о налоговых льготах для военнослужащих

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий введение дополнительных льгот для военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" проголосовал 271 народный депутат.

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Нормы законопроекта содержат ряд льгот для военнослужащих, в частности:

им предоставлена возможность получения одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном объеме;

для раненых военнослужащих в случае необходимости предусмотрена возможность по решению ВЛК находиться на лечении за границей более четырех месяцев;

нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными притязаниями;

обеспечение кадрами в капелланской службе (дано разрешение брать гражданских лиц на должности военных капелланов).

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Нормы законопроекта также вводят обязательную проверку качества гуманитарной помощи, в частности, предоставляемую Силам обороны.

Также установлена ответственность за отсутствие контроля качества товаров (предметов) гуманитарной помощи.