Рада приняла закон о налоговых льготах для военнослужащих
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Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий введение дополнительных льгот для военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны.
За законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" проголосовал 271 народный депутат.
Нормы законопроекта содержат ряд льгот для военнослужащих, в частности:
- им предоставлена возможность получения одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном объеме;
- для раненых военнослужащих в случае необходимости предусмотрена возможность по решению ВЛК находиться на лечении за границей более четырех месяцев;
- нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными притязаниями;
- обеспечение кадрами в капелланской службе (дано разрешение брать гражданских лиц на должности военных капелланов).
Нормы законопроекта также вводят обязательную проверку качества гуманитарной помощи, в частности, предоставляемую Силам обороны.
Также установлена ответственность за отсутствие контроля качества товаров (предметов) гуманитарной помощи.