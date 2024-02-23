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Рада приняла закон о налоговых льготах для военнослужащих

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Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий введение дополнительных льгот для военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" проголосовал 271 народный депутат.

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Нормы законопроекта содержат ряд льгот для военнослужащих, в частности:

  • им предоставлена возможность получения одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном объеме;
  • для раненых военнослужащих в случае необходимости предусмотрена возможность по решению ВЛК находиться на лечении за границей более четырех месяцев;
  • нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными притязаниями;
  • обеспечение кадрами в капелланской службе (дано разрешение брать гражданских лиц на должности военных капелланов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юридическая сотня о соцзащите военных и ветеранов: "Много льгот, но ни одна из них не предоставляется должным образом". ИНФОГРАФИКА

Нормы законопроекта также вводят обязательную проверку качества гуманитарной помощи, в частности, предоставляемую Силам обороны.

Также установлена ответственность за отсутствие контроля качества товаров (предметов) гуманитарной помощи.

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Топ комментарии

  • Al Kap
    Навіщо створювати « велосипед»?

    Все вде відомо.

    В Україні е Міністерство Ветеранів. У США воно теж е.

    Беріть законодавство США що до Ветеранів ( військових) та впроваджуйте!

    Ні! Вони щось там соми понаписували:
    »можливість» відпустки…
    » можливість» лікування…
    » можливість» капеланів..

    Це мае бути не « можливість», а реальне « забовьязання « Держави.
  • Юра 594e25f7
    Польські урядовці так і не прибули на кордон, попри те, що їх чекали українськ
  • Юра 594e25f7
    Я прийшов тебе нема
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