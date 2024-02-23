США наложили санкции на район в РФ, где производят "Шахеды"

Последний масштабный пакет санкций Соединенных Штатов против России ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину содержит меры против специальной экономической зоны "Алабуга", где РФ наладила производство аналогов иранских беспилотников "Шахед".

Об этом объявило Министерство финансов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Подсанкционная сеть компаний "способствовала поставкам, осуществляла финансовые операции и занималась промышленным производством в поддержку сотрудничества между Россией и Ираном по производству ударных БПЛА одностороннего поражения для использования российскими военными в Украине", говорится в сообщении.

Читайте также: Путин сильно просчитался, - Байден о новых санкциях США против РФ накануне 24 февраля

Специальная экономическая зона "Алабуга" в российской Республике Татарстан еще с конца 2022 года сотрудничает с Министерством обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана для локализации производства "Шахедов" (название российского аналога – "Герань").

Под санкции попало юридическое лицо этой специальной экономической зоны, иранское министерство, российский производитель разведывательных дронов "Альбатрос", компания по производству деталей к дронам "Дрейк", а также их ключевые должностные лица.

Смотрите также: Удар "Шахеда" по многоэтажке в Днепре: из-под завалов достали тело погибшего. ФОТО

В санкционном списке США упоминается и ряд компаний, заключивших договоры о подряде со специальной экономической зоной "Алабуга" и способствовавших ее финансовым операциям. Отметим, что Европейский Союз наложил санкции на "Алабугу" еще в декабре 2023 года.

Отдельно американский Минфин наложил санкции на десятки российских компаний, занимающихся производством оружия, 3D-печатью, производством станков и деталей к военной техники, химических компонентов, полупроводников, электроники, оптических устройств, навигационных компонентов и т.д.