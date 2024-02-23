США наложили санкции на район в РФ, где производят "Шахеды"
Об этом объявило Министерство финансов США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Подсанкционная сеть компаний "способствовала поставкам, осуществляла финансовые операции и занималась промышленным производством в поддержку сотрудничества между Россией и Ираном по производству ударных БПЛА одностороннего поражения для использования российскими военными в Украине", говорится в сообщении.
Специальная экономическая зона "Алабуга" в российской Республике Татарстан еще с конца 2022 года сотрудничает с Министерством обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана для локализации производства "Шахедов" (название российского аналога – "Герань").
Под санкции попало юридическое лицо этой специальной экономической зоны, иранское министерство, российский производитель разведывательных дронов "Альбатрос", компания по производству деталей к дронам "Дрейк", а также их ключевые должностные лица.
В санкционном списке США упоминается и ряд компаний, заключивших договоры о подряде со специальной экономической зоной "Алабуга" и способствовавших ее финансовым операциям. Отметим, что Европейский Союз наложил санкции на "Алабугу" еще в декабре 2023 года.
Отдельно американский Минфин наложил санкции на десятки российских компаний, занимающихся производством оружия, 3D-печатью, производством станков и деталей к военной техники, химических компонентов, полупроводников, электроники, оптических устройств, навигационных компонентов и т.д.