Португалия продлила временную защиту для украинцев

Правительство Португалии продлило срок действия документов о временной защите украинских беженцев до конца года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Экономическую правду.

В этот раз временную защиту продлили на 10 месяцев, в прошлый раз ее продлевали на 6 месяцев.

Временная защита в Португалии беженцам из Украины предоставляется автоматически, в первый раз она длилась год. Затем правительство продолжало временную защиту для украинцев в марте и сентябре 2023 года.

Смотрите также: Вандалы разрисовали бюст Шевченко в Лиссабоне рашистской символикой. ФОТО

Согласно данным Агентства по вопросам интеграции, миграции и убежища, по состоянию на январь 2023 г. Португалия предоставила людям из Украины 59 532 разрешения временной защиты. Однако 1566 из этих беженцев позже подали запрос на аннулирование своего статуса.

По последним данным Евростата, временной защитой в Португалии пользуется 58,8 тыс. беженцев из Украины.

Читайте также: Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня