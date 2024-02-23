Часть доказательств против Пашинского Бюро экономической безопасности собрало противоправным способом, - адвокат

Адвокаты Сергея Пашинского заявили, что часть доказательств против их подзащитного собрана с нарушением действующего законодательства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Telegraf со ссылкой на адвоката Сергея Пашинского - Тараса Пошиванюка.

Адвокат отметил, что сторона защиты предоставила материалы, из которых усматривается, что Бюро экономической безопасности осуществляло обыски 12.02.2024 под покровительством НАБУ. А именно, детективы БЭБ использовали бланки для протокола обысков, которыми пользуются детективы Национального антикоррупционного бюро.

Пошиванюк задал следующие вопросы: "Во-первых, НАБУ и БЭБ – это два независимых органа, которые имеют разный функционал.

Во-вторых, эти ведомства должны придерживаться тайны досудебного расследования.

В-третьих, даже в случае необходимости получения материалов производства друг друга, БЭБ или НАБУ должны осуществить это через суд. Однако этого сделано не было.

"А значит, можно сказать, что НАБУ по факту курировало БЭБ для того, чтобы достижение их цели - заключение Пашинского, произошло при любых обстоятельствах: то ли через ВАКС, то ли через суд общей юрисдикции", - резюмировал адвокат Пошиванюк.

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Бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский прокомментировал ситуацию перед заседанием ВАКС 23 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно заявлял: по этому делу есть только одно желание - меня арестовать. Почему? Сейчас будем устанавливать в суде. Я переживаю за то, что этот арест навредит нашему государству", - заявил Пашинский.

Экс-нардеп также прокомментировал заседание суда 21 февраля.

"У прокурора было 5-часовое выступление. Если суд будет беспристрастен и честен, мои адвокаты и я лично уничтожим эти "доказательства", - сказал Пашинский.

Он добавил, что в выступлении прокурора есть компиляции, фабрикование, и его защитники полностью разобрали это выступление. Пашинский призвал всех свидетельствовать о его процессе.

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"Вопрос не во мне, вопрос в обороноспособности нашего государства. Такие процессы ослабляют наше государство", - подчеркнул он.

Пашинский также уверен, что вечером пятницы будет арестован.

"При любых раскладах, они меня арестуют. Уже выехал автозак, который отвезет меня в СИЗО", – сказал экс-нардеп.

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21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.

12 февраля бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашински сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации.

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.