Встреча с польскими чиновниками на границе сегодня не состоялась, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе сегодня не состоялась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьера.

"Последние полгода мы живем в условиях постоянной блокады украинской границы со стороны Польши. Блокады, которая ударила по нашей экономике и нашим возможностям лучше защищаться.

Месяц назад в Киеве премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом. Месяц назад мы соглашались с тем, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Минул месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации", - отметил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс.

"Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", - констатировал глава Кабмина.

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Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе для разрешения ситуации, сложившейся из-за протестов польских фермеров. Туск сообщил, что встреча с украинским правительством состоится 28 февраля в Варшаве.