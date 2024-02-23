Украина не продает свое зерно на польский рынок последние пять месяцев, все украинское зерно идет транзитом, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что за последние пять месяцев Украина не продает свое зерно на польский рынок, украинское зерно через территорию Польши едет только транзитом.

"Мы публично сегодня обращаемся к нашим польским коллегам. К польским аграриям. Ко всем полякам. Начинать всегда нужно с правды. Мы очень хотим, чтобы вы ее услышали. Во-первых, в последние пять месяцев Украина не продает свое зерно на польский рынок. Ноль. Ничего. Украина не продает свою кукурузу, семена подсолнечника и рапс на польский рынок. Наше правительство 16 сентября прошлого года приняло решение о лицензировании экспорта части агропродукции. То есть без разрешения Польши сейчас невозможно экспортировать зерно, кукурузу, рапс и подсолнечник на польский рынок. Сейчас таких разрешений нет - и соответственно экспорта тоже нет. Мы хотим, чтобы это услышали и польские фермеры, и польское общество. Украинское зерно не идет на польский рынок", - сказал Шмыгаль на границе с Польшей в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер подчеркнул, что через Польшу украинское зерно едет только транзитом. Глава правительства отметил, что через польскую границу сегодня проходит только 5% украинского аграрного экспорта, в то время как основной маршрут – это "зерновой коридор" через Черное море.

"Блокада бьет по всей польско-украинской торговле, по экономике наших стран. От нее проигрывает не только Украина, от нее проигрывают польские предприниматели, которые экспортируют на наш рынок товаров на $12 млрд ежегодно. Вот эту правду мы должны донести нашим и вашим людям. Эту правду должны услышать поляки и польские фермеры, чтобы понять бессмысленность блокады границы", - подчеркнул Шмыгаль.

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