В течение 23 февраля ВСУ отразили атаки россиян на 6 направлениях, под Марьинкой отражен 31 штурм оккупантов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 23 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот тридцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области и Середина-Буда, Нововладимировка, Атинское, Волфино, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области; Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополи Харьковской области.

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На Купянском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка, Белогоровка Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

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На Запорожском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожья.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предпринято 7 попыток штурма позиций наших войск.

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Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, среди них город Херсон и Новотягинка, Велетенское, Станислав Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 – по зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам, 1 складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Тор" противника.

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