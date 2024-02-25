Решение реформировать только БЭБ не решит всей проблемы давления на бизнес, - "слуга народа" Янченко

Проблема давления на бизнес не решится только реформой Бюро экономической безопасности. Вопрос должен касаться и других правоохранительных органов.

Об этом во время заседания Временной специальной комиссии ВР по вопросам защиты прав инвесторов заявила глава ВСК, нардеп "Слуги народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

На заседании заслушивали представителей Нацполиции, СБУ, Офиса Генпрокурора, ГБР и БЭБ относительно того, какое количество уголовных производств в этих органах подверглось критерию дел, посягающих на функционирование экономики государства. Также от правоохранительных органов ожидали ответов, по какому количеству таких дел уже проведен аудит, и кто этот аудит проводит.

"Это большой вопрос, который имел место и среди народных депутатов, и среди бизнес-сообщества. Потому что люди, которые пользуются критическим мышлением, не уверены, что система может сама провести качественный аудит себя", - отметила Янченко.

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Нардеп также обратилась к представителю Нацполиции в отношении компании "Балистика", которая производит амуницию, в том числе бронежилеты. В компанию пришли с обысками представители Нацполиции во время действия указа президента от 23 января 2024 года, которым правоохранителям рекомендовалось воздерживаться в течение трех месяцев от проведения процессуальных действий в уголовных производствах, если это может заблокировать предпринимательскую деятельность.

Янченко, обращаясь к заместителю руководителя управления Главного следственного управления ГБР, заявила, что на заседании присутствует несколько представителей бизнеса, "уголовные производства которых странным образом попали под расследование ГБР, хотя там нет должностных лиц и нет правоохранителей".

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"Это Игорь Мазепа и Riviera Village. Это два уголовных производства, наиболее поразивших и бизнес-сообщество, и депутатский корпус. Именно представителям частного сектора, хозяйствующих субъектов были назначены просто космические залоги сначала. До того, как вмешались народные депутаты. Хочу обратить внимание на такой перекос, который мы считаем недопустимым. Что дела якобы открываются по вашим субъектам, но страдают, прежде всего, субъекты хозяйствования. Считаем, что это недопустимо", - добавила парламентарий.

"Учитывая такие дела, возникает большая критика со стороны инвестиционного сообщества, со стороны части депутатов о том, что решение только реформировать БЭБ не решит всей проблемы давления на бизнес. Потому что вопросы значительно шире. Вопросы заключаются в том, что и другие правоохранительные органы странным образом не расследуют экономические преступления по субъектам хозяйствования, и то, что перегибают палку во время проведения процессуальных действий, в том числе изымая имущество, денежные средства и не возвращая.

Есть и обратная ситуация, если говорить о двойных стандартах, когда правоохранительная система применяет большие усилия, большие потуги для расследования якобы преступлений, совершаемых субъектами хозяйствования Украины, чем наносят экономический ущерб, и совершенно не видят происходящего на таможне. Когда на границе с Румынией было найдено и остановлено несколько бензовозов, в которых находился совсем не бензин, а вывозившиеся за границу контрабандные сигареты. На сколько нам известно, пока ничего не производится по расследованию собственно такого дела", - подчеркнула Янченко.

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