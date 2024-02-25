Кулеба о помощи США: Получаем сигналы относительно разблокирования от обеих партий

Украина системно получает сигналы от демократов и республиканцев, что пакет будет разблокирован. Страна находится в контакте с обеими американскими партиями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Голосу Америки во время визита в Организацию объединенных наций в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила, слышит ли чиновник сигналы, что американская военная помощь Украине будет разблокирована.

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"Мы слышим их очень много, они системные, идут на всех уровнях – и от демократов, и от республиканцев. Но уже пора перейти от сигналов к собственно принятию решений", – заявил он.

Кулеба отметил, что украинская делегация говорила с несколькими людьми, которые могут влиять на процессы оказания помощи. Глава МИД сообщил, что много говорил с коллегами о снарядах, оружии и о том, как ускорить принятие решения Конгрессом США.

Он отметил, что Украина находится в контакте как с республиканцами, так и с демократами. По его словам, представители обеих партий обвиняют друг друга в ситуации с помощью Украины.

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"Мы уважаем внутреннюю политику Соединенных Штатов, политика везде работает одинаково, но во всех разговорах с американскими политиками, которые не всегда приятны и милые разговоры, я говорю одну простую вещь: "Смотрите, каждый день, пока вы там играете во внутреннюю политику, из-за отсутствия вашего решения в Украине умирают люди. И если вы будете об этом помнить, думаю, это ускорит поиск внутриполитического компромисса", – объяснил глава МИД.

По словам Кулебы, американские политики не смотрят на эту ситуацию из такой перспективы. И когда им предоставляют эту перспективу, они осознают цену, которую украинцы платят за их внутриполитические дебаты, пояснил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что если украинский солдат не получит необходимого оружия, это в конечном счете запустит процессы, от которых пострадают интересы США и простых американцев: "Поэтому лучше всего [для США] – это помочь украинскому солдату".