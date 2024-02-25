Новости

Между Западной и Восточной Европой возникли разногласия из-за недостаточной помощи Украине, - Bloomberg

13 94429
єс,євросоюз
По данным Bloomberg, спор из-за неспособности Евросоюза вовремя отправить Украине один миллион артиллерийских снарядов стал свидетельством более глубокого раскола между Западной и Восточной Европой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на публикацию Bloomberg, которая основывается на интервью с европейскими чиновниками, в том числе и на условиях анонимности,

Европейские дипломаты, с которыми пообщалось агентство, считают: если Россия все же выиграет войну в Украине, "Западной Европе этого не простят" и ей перестанут доверять, а весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.

Одна из причин – категоричная позиция нескольких западноевропейских стран по поиску источников артиллерийских снарядов для Украины. Франция активно настаивает, что соответствующие инвестиции должны оставаться только в рамках ЕС, что уже затормозило поставки снарядов.

Дополнительно Кипр и Греция по геополитическим соображениям выступают против закупки снарядов у Турции. Для восточноевропейских государств это свидетельствует о том, что "Запад, похоже, не понимает необходимости ситуации", сказал один из собеседников Bloomberg.

Один европейский чиновник заявил, что в случае победы РФ его страна больше не будет покупать оружие во Франции, а будет развивать оборонное партнерство с США, Британией и Украиной, поскольку они являются более надежными союзниками.

Претензии у восточноевропейских государств есть и к Германии. Хотя номинально она – один из крупнейших доноров военной и финансовой помощи Украине, позиция германских властей по поставкам дальнобойных ракет Taurus вызывает раздражение в столицах к востоку от Берлина.

Недоверие Восточной Европы к Западной проявляется и в поиске нового генерального секретаря НАТО. Хотя большинство его членов поддерживают кандидатуру Марка Рютте, его отсутствие коммуникации с восточноевропейскими государствами побуждало к выдвижению президента Румынии Клауса Иоганниса.

Читайте: ЕС будет и дальше поддерживать Украину столько, сколько необходимо, - фон дер Ляйен

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • НБ
    Проблема в тому що Східна Європа сповна відчула що таке кацапська окупація і кацапський контроль. Все що було за берлінською стіною це Західна Європа і вони ніколи на власній шкурі не пізнали кацапню - їх жінок не гвалтували масово, їх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку, їх не морили голодом і не садили в тюрми і не катували всіляки "штазі" та "гебня". Для всієї Західної Європи Друга Світова промайнула відносно спокійно. А далі почалось "європейське побєдобєсіє" - суцільний пацифізм, денацифікація німців, вдячність кацапам за "перемогу на гітлером" і безальтернативне засудження німців за холокост. Тепер німці схожі на безхребетних і пригнічених. Зате французи відчувають себе переможцями без перемоги. Єдиний боєздатний підрозділ в ЄС це франзузський "Іноземний легіон". В останні два роки кількість контрактників бундесверу зменшилась на 4000 осіб. З армії лише звільняються і не бажають продовжувати контракти. Іншими словами тікають від імовірної участі в бойових діях. Армії ЄС не існує. І тому кацапські дикуни впевнені що їх ніхто в Європі не зупинить. Вся надія на кращу зброю, але і її обмаль. Точніше майже немає. Населення роззброєне і психологічно не здатне чинити опір окупантам. Вони досі вважають диких кацапів людьми. Це велика помилка яка може коштувати їм життя, здоровя, добробуту і майбутнього. 10 років вони дивляться на війну в Україні як на відеогру...
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Іх будинки не очищали від речей до підлоги, з їх кишень не вивертали все до дрібязку‼️‼️‼️
    блин, це саме я казала дітям пару годин тому.
    Про орду , яка знищує памʼять поколінь .
    Про орду, яка знищує все на своїм шляху. І що східна Европа теж постраждала від русні. І якщо у самій раши кацапі давно знищують не тількі мови і культури колонізованих народів , а і фізично , то до фізичного знищення народів у східній Европі у них руки не дійшли.
    І якщо Україна не встоїть , то на цей раз кацапи вже знищать і народи східної Европи .

    ну а західна Европа ще зберегла фотки своїх прадідів, їх книги, картини, фамільни ювелірні прикраси, посуд У СВОЇХ ДОМАХ. Тому і не розуміють
    ТАМ ДЕ ПРОЙШЛА РУСНЯ нихто не може показати памʼять своїх предків- бо все вкрадено чи ракетами спалено
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Дивні люди. Це я щоб без образ. Європейські посадовці розмірковують, що їхні країни будуть купувати чи ні, у разі повної окупації України Росією і встановлення нового статус кво. Навіщо думати про те чим ви не будете керувати? Ви будете купувати те, де і що скажуть керманичі в Москві. Ваше право буде помножене на нуль. Ви будете ніхто.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости