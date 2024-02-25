Канада будет стоять рядом, пока Украина не победит, - заявление канадских министров Фриланд и Блэра

Канада продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь и верит в ее победу в войне с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время визита в Киев заявила вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

"Когда мужественный украинский народ продолжает свое историческое сопротивление путинскому незаконному и варварскому вторжению, после двух лет жестоких боев, Канада непреклонна в своей поддержке Украины. Сегодня мы вместе говорим народу Украины: Мы не потеряем веру. Мы никогда не оставим вас. Наша решимость - абсолютна. Слава Украине!" – сказала Фриланд.

Ее поддержал и министр обороны Канады Билл Блэр, также посетивший Киев в годовщину российского вторжения. "Во вторую годовщину российского незаконного полномасштабного вторжения в Украину мы приветствуем невероятную храбрость и силу народа Украины. Канада всегда будет поддерживать вас в борьбе за свободу", - отметил Блэр.

Он добавил, что подписанное сегодня, 24 февраля, соглашение о безопасности "демонстрирует готовность Канады оказывать Украине помощь, необходимую ей для отражения российской агрессии и победы". "Бой Украины – это и наш бой, и мы будем стоять рядом с украинцем, пока они не победят", - подчеркнул министр.

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