На Марьинском направлении враг пытался 39 раз прорвать оборону, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Враг нанес 9 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 119 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Ивановка Харьковской области; Надежда Луганской области; Заречное, Богдановка, Нью-Йорк, Дилиевка, Александрополь, Новоселовка Первая, Бердичи, Семеновка, Новобахмутовка, Орловка, Парасковеевка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.