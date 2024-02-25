Общие боевые потери РФ с начала войны – около 409 820 человек (+810 за сутки), 6542 танка, 9981 артсистемы, 12441 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 409 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 409820 (+810) человек/persons,

танков ‒ 6542 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12441 (+16) ед,

артиллерийских систем – 9981 (+29) ед,

РСЗО – 999 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 684 (+0) ед,

самолетов – 340 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22),

крылатые ракеты ‒ 1907 (+2),

корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13011 (+23) ед,

специальная техника ‒ 1578 (+2)

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