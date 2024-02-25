Запад должен действовать смелее в вопросе конфискации активов РФ, - Сунак

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что странам Запада следует смелее подходить к вопросу конфискации российских активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения в Украину. Это позволит нанести сильный удар по российской экономике и финансированию Москвой войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Сунак напомнил, что Украина нуждается в помощи - нужны оружие дальнего действия, беспилотники и боеприпасы.

"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике. И мы должны быть смелее, блокируя сотни миллиардов замороженных российских активов", - сказал Сунак.

Кроме того, он призвал США продолжать поддерживать Украину финансово и оказывать военную помощь.

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"Нам не следует недооценивать то, что США сделали для Украины и евроатлантической безопасности. Я призываю их продолжать эту поддержку. Уверен, что они это сделают", – добавил премьер Британии.