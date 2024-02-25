Силы ПВО уничтожили 16 "шахедов" из 18, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 февраля 2024 года противник атаковал 18 ударными БпЛА типа "Shahed", их запускали из Приморск-Ахтарска и мыса Чауда.