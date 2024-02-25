Путин не дождется отказа западных партнеров поддерживать Украину, - Маркарова

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова верит, что демократический мир не прекратит поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Я верю, что этого не произойдет. И для этого мы работаем днем и ночью с нашими партнерами здесь, и такая же дипломатическая команда работает везде в мире. И поэтому мы видим, как более 50 стран собираются вместе в контактной группе защиты Украины, которую мы называем "Группой Рамштайн", и при непосредственном участии министра (обороны США Ллойда) Остина", – сказала Маркарова, выступая в Вашингтоне в преддверии второй годовщины начала широкомасштабного российского наступления.

Маркарова отметила, что президент России Владимир Путин "очень четко говорит о намерении не только уничтожить нас, но и напасть на кого-либо, кто является свободным и демократическим".

"Он сотрудничает вместе с ХАМАСом, приглашает их в Москву, с Ираном, у которого он покупает оружие и неизвестно, что он им дает взамен. Сотрудничает с Северной Кореей. Так ясно, что это новая ось зла, клуб диктаторов и безжалостных режимов, которые работают вместе", – сказала Маркарова.

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Чтобы противостоять диктаторам, демократический мир должен продемонстрировать единство.

"Мы видим это как лакмусовую бумажку для демократий, будем ли мы держаться вместе, независимо от наших демократических циклов, а на самом деле ради сохранения наших демократических циклов, потому что это – то, что отстаивают украинцы в Украине. Но несмотря на политические и демократические изменения, сможемли мы оставаться сосредоточенными на том, что важно для всех нас, независимо от партий, национальностей и стран и, объединившись, защищать наши демократические ценности", – сказала Маркарова