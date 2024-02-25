Новости

Путин не дождется отказа западных партнеров поддерживать Украину, - Маркарова

2 76836
маркарова
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова верит, что демократический мир не прекратит поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Я верю, что этого не произойдет. И для этого мы работаем днем и ночью с нашими партнерами здесь, и такая же дипломатическая команда работает везде в мире. И поэтому мы видим, как более 50 стран собираются вместе в контактной группе защиты Украины, которую мы называем "Группой Рамштайн", и при непосредственном участии министра (обороны США Ллойда) Остина", – сказала Маркарова, выступая в Вашингтоне в преддверии второй годовщины начала широкомасштабного российского наступления.

Маркарова отметила, что президент России Владимир Путин "очень четко говорит о намерении не только уничтожить нас, но и напасть на кого-либо, кто является свободным и демократическим".

"Он сотрудничает вместе с ХАМАСом, приглашает их в Москву, с Ираном, у которого он покупает оружие и неизвестно, что он им дает взамен. Сотрудничает с Северной Кореей. Так ясно, что это новая ось зла, клуб диктаторов и безжалостных режимов, которые работают вместе", – сказала Маркарова.

Также читайте: Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту о помощи Украине и Израилю

Чтобы противостоять диктаторам, демократический мир должен продемонстрировать единство.

"Мы видим это как лакмусовую бумажку для демократий, будем ли мы держаться вместе, независимо от наших демократических циклов, а на самом деле ради сохранения наших демократических циклов, потому что это – то, что отстаивают украинцы в Украине. Но несмотря на политические и демократические изменения, сможемли мы оставаться сосредоточенными на том, что важно для всех нас, независимо от партий, национальностей и стран и, объединившись, защищать наши демократические ценности", – сказала Маркарова

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Eärnil VII bb632483
    Уявіть собі, що до вас приходить просити фінансову допомогу жіночка, яка приїхала на дорогій іномарці, одягнена на десятки тисяч доларів. Більш того, ви дізнаєтесь про її сімейні активи - елітну нерухомість і ресторан, який придбав її чоловік в Америці, саме тоді, коли вона вимагала у вас гроші.

    Жіночка ця - українська послиця в США Оксана Маркарова. Ось вам відповідь, чому не запрацював ленд-ліз. Чому допомога США Україні призупинена.

    Так, це не едина причина. Одна з багатьох і можливо не основна. Основна - це політика Байдена. Який боїться і не готовий до поразки Путіна і не хоче перемоги України. Це також конфлікт між республіканцями і демократами в Конгресі.

    Але і діяльність, а швидше бездіяльність, пані Маркарової, не дипломатки, а «бізнесменші», для якої не інтереси Батьківщини, а свої матеріальні інтереси понад усе - теж один із пазлів, з яких складалася ця криза у стосунках з американцями.
  • Orion 36689802
    Бла бла бла
    Бла бла бла...
    Від Маркарової набагато більше було б користі на фронті медсестрою, поранених виносити, здорова та вгодована.
    А ці балачки ні про що. Краще б жувала щось мовчки.
  • Николай Николаевич b96f438b
    Посолка😁 послиха, послиня, послиця...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости