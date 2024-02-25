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Страны ЕС нуждаются в больших инвестициях на фоне войны в Украине, - экс-председатель Европейского центробанка Драги

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драгі,маріо
Европейский Союз должен быстро найти способы финансирования масштабных инвестиций, чтобы догнать серьезные изменения в мировом порядке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил экс-председатель Европейского центробанка, бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

"На протяжении последних нескольких лет в мировом экономическом порядке произошло много глубоких изменений. Они имеют разнообразные последствия, одно из которых очевидно - нам придется инвестировать огромную сумму за сравнительно короткое время в Европе", - отметил Драги.

Выступая перед министрами финансов стран ЕС, он отметил необходимость наращивания оборонных расходов из-за войны в Украине.

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Драги подчеркнул, что ЕС должен привлечь больше частных сбережений. Рассматривается, в частности, совместное заимствование для усиления военного потенциала, как это было во время пандемии коронавируса.

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Топ комментарии

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    давайте ще більше грошей польським халявщикам, аби ще більше маргіналів перекривали український кордон.
    дебіли, зараз головна інвестиція ЄС має бути у зброю для України, бо від того чи залишиться Україна форт постом Європи, залежить чи буде мир на території ЄС у найближчі десятиріччя
  • Lopik Kocur
    A як же інвестиції в китай і рашу останніх 30років?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Попросіть китайців, кацапів нехай інвестують . Ви ж туди вливали інвестиції
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