Страны ЕС нуждаются в больших инвестициях на фоне войны в Украине, - экс-председатель Европейского центробанка Драги
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Европейский Союз должен быстро найти способы финансирования масштабных инвестиций, чтобы догнать серьезные изменения в мировом порядке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил экс-председатель Европейского центробанка, бывший премьер-министр Италии Марио Драги.
"На протяжении последних нескольких лет в мировом экономическом порядке произошло много глубоких изменений. Они имеют разнообразные последствия, одно из которых очевидно - нам придется инвестировать огромную сумму за сравнительно короткое время в Европе", - отметил Драги.
Выступая перед министрами финансов стран ЕС, он отметил необходимость наращивания оборонных расходов из-за войны в Украине.
Драги подчеркнул, что ЕС должен привлечь больше частных сбережений. Рассматривается, в частности, совместное заимствование для усиления военного потенциала, как это было во время пандемии коронавируса.