Страны ЕС нуждаются в больших инвестициях на фоне войны в Украине, - экс-председатель Европейского центробанка Драги

Европейский Союз должен быстро найти способы финансирования масштабных инвестиций, чтобы догнать серьезные изменения в мировом порядке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил экс-председатель Европейского центробанка, бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

"На протяжении последних нескольких лет в мировом экономическом порядке произошло много глубоких изменений. Они имеют разнообразные последствия, одно из которых очевидно - нам придется инвестировать огромную сумму за сравнительно короткое время в Европе", - отметил Драги.

Выступая перед министрами финансов стран ЕС, он отметил необходимость наращивания оборонных расходов из-за войны в Украине.

Читайте: Экс-премьер Италии Драги является основным кандидатом на должность главы Евросовета вместо Мишеля, - FT

Драги подчеркнул, что ЕС должен привлечь больше частных сбережений. Рассматривается, в частности, совместное заимствование для усиления военного потенциала, как это было во время пандемии коронавируса.