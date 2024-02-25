На Киевщине работала ПВО, вражеские попадания в жилищную и критическую инфраструктуру не зафиксированы

Враг не оставляет попыток атаковать Киевскую область! В это утро Киевщина была атакована ударными БпЛА. Воздушная тревога длилась два часа.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО.

"Благодаря удачной работе мобильных огневых групп попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Падения обломков сбитых целей произошли на открытой территории вне населенных пунктов.

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Все оперативные группы продолжают фиксировать последствия утренней атаки.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, уничтожено 16 "шахедов" из 18.