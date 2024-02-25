"Укрэнерго" возобновило линию питания Запорожской АЭС

Энергетики восстановили резервную линию Запорожской атомной станции, обеспечивающую резервное питание объектов на площадке атомной станции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады восстановили надежность питания Днепровского региона. В работу была включена линия 330 кВ, недавно поврежденная российскими обстрелами", - говорится в сообщении.

Это усилило стабильность энергоснабжения Днепропетровщины, энергетические объекты которой восстанавливаются после целенаправленных российских атак.

"Наши бригады все еще продолжают работать над восстановлением энергетической инфраструктуры, от которой зависит надежность питания ЗАЭС. Восстановительные работы проходят только после разрешения военных. Быстро продвигаться нашим специалистам мешают постоянные атаки врага, работа на определенных участках значительно усложнена", - добавили в компании.

Также читайте: Ситуация на Запорожской АЭС более напряженная, чем раньше, - Федоров