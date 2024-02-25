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Польские фермеры блокируют 6 КПП на украинской границе, в очередях более 2 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба

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страйк,поляки,польща,блокування
Польские аграрии возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин", который вчера был разблокирован. По состоянию на утро, на заблокированных КПП в очередях около 2400 грузовиков.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на утро блокирование движения польскими фермерами продолжается в шести направлениях. Аграрии возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин", который вчера был разблокирован.

"По всем этим направлениям совокупно по состоянию на утро сегодня - это около 2400 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Ягодин". Действительно, вчера по направлению пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств. В общем, мы видели определенное оживление, но в целом на ситуацию это не вливает", - сказал спикер.

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Демченко добавил, что польские протестующие не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.

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Топ комментарии

  • govtva
  • Всеволод Марчелло
    Професорка етики Варшавського універу.

    Magdalena Środa

    2 д. ·

    "Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    За ********** бабосики безпечніше на кордоні мітингувати та зерно з зерновозів спускати. Це такі ж тітушки шо і у нас... На жаль поляки ще не розуміють, що в майбутньому від них чекати...
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