Польские фермеры блокируют 6 КПП на украинской границе, в очередях более 2 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, по состоянию на утро блокирование движения польскими фермерами продолжается в шести направлениях. Аграрии возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин", который вчера был разблокирован.
"По всем этим направлениям совокупно по состоянию на утро сегодня - это около 2400 грузовиков. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Руська" и "Ягодин". Действительно, вчера по направлению пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств. В общем, мы видели определенное оживление, но в целом на ситуацию это не вливает", - сказал спикер.
Демченко добавил, что польские протестующие не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей ни на одном из пунктов пропуска.