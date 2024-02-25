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В Литве собрали более 8 миллионов евро на комплекты безопасности для украинских военных

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Кампания стартовала в конце января. Организаторы "Radarom!" призвали жертвовать деньги на приобретение комплектов безопасности для воюющих в Украине военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

Инициаторами сбора "Radarom!" стали организации Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu, LRT и журналистка Рита Милюте. Кампания длилась четыре недели. В общей сложности удалось собрать 8,288 миллиона евро. На средства, пожертвованные литовскими гражданами, предприятиями и организациями, будут закуплены и доставлены в Украину 1115 наборов для наших бойцов.

Каждый комплект стоимостью 7,5 тыс. евро состоит из:

  • монокуляра ночного видения,
  • лазерного прицела,
  • индивидуального антидронового комплекса.

Оборудование производится в Литве компаниями "Brolis Semiconductors" и "NT Service".

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Топ комментарии

  • Юра Малко
    а скільки зібрали бійці батальйонів Монако,Канни,Монте-Карло тощо? 0? і це чомусь нікого не цікавить. а от їх бізнес в Україні квітує і дає їм кошти щоб безтурботно жити за кордоном...
  • Алекс Скела
    Думаю, країни Балтії роблять для України (у процентному співвідношенні) набагато більше за інших.
    Низький уклін.
  • vidasik
    Dumal sto budet mense na 500 komplektov,no sobrali bolse cem 2 raza kak dumal.Cast komplektov uze otpravlena na front.Antidronovaja zacyta dolzna pomoc ot dronov,eto endavno ix naciali delat.Realno puzyr tam na 50 metrov,skazem odnogo soldata ili grupu riadom spasiot.Vot nedavno i litovec pogyb ot drona,imel bi zacytu togda teper bil ziv.Eti antidronyje sistemi dolzni pomoc mnogim soldatam
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