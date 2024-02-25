Новости

Уничтожение А-50 не помешает оккупантам наносить ракетные удары, однако уменьшит возможности радиолокационной разведки россиян, - Игнат

2 38617
ігнат
Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не повлияет на удары по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Он отметил, что после уничтожения А-50 количество ракет, которыми россияне наносят удары по Украине, не уменьшится.

"Способности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника, уничтожается летный состав, весь экипаж погиб, поэтому только таким образом можно постепенно уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть", - сказал Игнат.

Он добавил, что оккупанты еще имеют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, поэтому атак не избежать.

Читайте: Игнат: Семь сбитых самолетов – это серьезный удар по имиджу России

"Конечно, будут учитывать произошедшее. Не будут подлетать тем самым А-50. Вы видите, что чем больше их уничтожаем, тем дальше действует тот самолет. Это уменьшает их способности в проведении радиолокационной разведки территории Украины, выявлении воздушных целей, а также обнаружения наших радиолокационных систем", - пояснил Игнат.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алекс Скела
    - Куме! А від "Децису" колорадські жуки повиздихають?
    - Мо' й не повиздихають, але їхнє здоровля буде вже не те! (с)
  • anna petrova fabee43b
    Слава ЗСУ, втрачають вони її в 100х разів швидше, ніж виготовляють.
  • Maksim Perepelitca
    Орікс публікує тільки ту техніку яку бачить на фото і відеодоказах . Багато кацапських літаків падає на території кацапії , знімати місця падінь вони категорично забороняють - під страхом покарань , доступ сторонніх до вірогідних місць падінь зразу ізолюється . Тому фотодоказів багатьох падінь літаків немає і орікс їх не фіксує в своїй статистиці .
    Наші фіксують зникнення літака з радара після запуску по ньому ракет ППО , тому й вважають його знищеним . А ще наша розвідка , вуха і очі якої напевно ж є на кацапських авіабазах , доповідає - чи повернувся літак на базу чи ні .
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости