За день до вторжения тогдашний глава "Укроборонпрома" Гусев направил работникам ОПК успокаивающее письмо и уверял, что оснований для паники нет. ДОКУМЕНТ

23 февраля 2022 года предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые должны усиленно готовиться к вторжению, о котором предупреждали, получили от "Укроборонпрома" письмо, подписанное тогдашним председателем концерна Юрием Гусевым. В нем он призвал не паниковать и работать в обычном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью BBC.

Как отмечается, имеющийся в распоряжении издания документ написан в успокаивающем тоне. Он призвал работников украинского ОПК не паниковать и работать в обычном режиме.

"Мы продолжаем жить и работать спокойно и уверенно, без паники выполняя свою работу, потому что реальных оснований для нее пока нет. А когда и если они возникнут, я обещаю сообщить об этом откровенно", - говорится в документе, что ГП "Антонов" получило менее чем за сутки до полномасштабного вторжения.

В этом же письме работников предприятий ОПК призывают "не верить фейкам", "прекратить собирать слухи" и не мониторить мессенджеры.

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"Мало кто в этой стране сегодня знает больше нас с вами", - говорилось в письме.





Здесь же - заверение, что у "Укроборонпрома" есть четкий план действий на случай различных ситуаций. Как выяснится позже, детали этого плана оборонным предприятиям не сообщат ни до полномасштабного вторжения, ни после.