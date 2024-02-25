План на 2024 уже есть, он мощный и сильный, публично о нем не говорим, - Умеров

У Министерства обороны Украины есть план на 2024 год, который поможет достичь прорыва на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Рустем Умеров заявил на форуме "Украина. Год 2024".

"Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", – сказал Умеров.

Министр выразил уверенность, что запланированные действия принесут свои плоды. Он также добавил, что Минобороны координирует работу по строительству фортификаций. На сегодняшний день, по словам Умерова, удалось оборудовать более нескольких тысяч опорных пунктов и огневых позиций.

"Будем продолжать работу, работать над этими треками. Все говорят, что лучше о наших действиях говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы совершить прорыв", - подчеркнул министр обороны.

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