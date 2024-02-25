2024 год станет годом активного применения наземных дронов на поле боя, - Камышин
Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"В прошлом году мы увидели в действии дроны в воздухе, а также на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах", - сказал министр.
Кроме того, по словам Камышина, удары по стратегическим объектам внутри страны-агрессора были нанесены дронами украинского производства.
В прошлом месяце украинские военные показали кадры использования на передовой беспилотной наземной работе Ironclad, оборудованной тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля М2".
Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой.
Ironclad имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно – с безопасного места.