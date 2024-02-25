Силы беспилотных систем дадут возможность наносить врагу максимальные потери, - заместитель главнокомандующего ВСУ Сухаревский

Сформированные подразделения Сил беспилотных систем станут мощным кулаком, который будет решать реальные задачи на поле боя

Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Поэтому подразделения, которые в будущем будут сформированы, – это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад, это будет тот элемент, который позволит асимметрично отвечать на действия противника и наносить ему максимальных потерь", - подчеркнул он.

Также читайте: План на 2024 уже есть, он мощный и сильный, публично о нем не говорим, - Умеров