В Польше стартуют масштабные военные учения с участием стран НАТО

В воскресенье, 25 февраля, начинаются национальные учения Вооруженных Сил Польши с участием стран НАТО - Dragon-24.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Генштаб польской армии.

Как отмечается, в учениях примет участие около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО, в том числе примерно 15 тыс. солдат польских Вооруженных сил.

Минобороны Польши ранее сообщало, что основные силы, участвующие в учениях, будут представлены 11 бронетанковой кавалерийской дивизией ВС Польши, также будут задействованы военнослужащие сил специального назначения, военно-воздушных сил, военно-морского флота и территориальной обороны. В учениях примут участие подразделения союзных войск, присутствующие в Польше, включая боевую группу НАТО eFP (программа НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе в рамках поддержки союзников).

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В сообщении министерства говорилось, что во время учений проверят "взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на море", военные операции также будут проводить в киберпространстве.

Эти учения станут "ключевым элементом" крупнейших с 1988 года учений НАТО Steadfast Defener-24. Они "не направлены против какой-либо страны, но являются демонстрацией способности противостоять какой-либо агрессивной политике", в частности "провокационным действиям Российской Федерации", подчеркнуло министерство.

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