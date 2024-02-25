Япония планирует ввести новые санкции против Российской Федерации

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал страны G7 продемонстрировать солидарность в поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NHK.

Кисида рассказал о Японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, состоявшейся в Токио 19 февраля. Тогда же Киев и Токио подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве, в том числе об обезвреживании наземных мин и восстановлении сельского хозяйства.

Кроме того, он заявил, что планирует ввести дополнительные санкции против российских лиц и организаций.

"Кисида подчеркнул, что экспорт оружия из Северной Кореи в Россию является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Он заявил, что использование баллистических ракет северокорейского производства в Украине абсолютно неприемлемо", - пишет издание.

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