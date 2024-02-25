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Половина поставок оружия не поступает в Украину вовремя, из-за чего приходится терять людей и территории, - Умеров

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рустем,умєров
Украина делает все возможное и невозможное, но работа на фронте усложняется без своевременных поставок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Рустем Умеров заявил на форуме "Украина. Год 2024".

"Поскольку ситуация всегда динамична, всегда меняется, то 50% оружия не поставляется вовремя. То, что выделяется, если оно не приходит вовремя, то мы теряем людей и территории. Это война, когда союзники должны обеспечивать своевременную поставку, потому что без преимущества в воздухе еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", – сказал глава минобороны Украины.

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    А навіщо тоді звільняли Залужного якщо справа у тому що влада не може забезпечити Сили оборони всім необхідним?
    Га, Умеров?
  • 18c49ed2
    А сколько оружия и боеприпасов вы сделали для армии сами?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Так тил у нас Зєлєнскій мав би тримати. З Умєровим. Але замість щайнятися тилом вони займаються піаром з виїздом на фронт для фотосесії і беззмістовними гастролями по закордонах.
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