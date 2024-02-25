Обнародована видеозапись премьеры кантаты на стихи писателя Владимира Вакуленко. ВИДЕО

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ обнародована видеозапись мировой премьеры кантаты "Татусева книга", написанной в 2023 году по заказу известного украинского дирижера Оксаны Лынив Евгением Оркиным.

Об этом сообщила Оксана Лынив, информирует Цензор.НЕТ.

В основу произведения положены дневник и детские стихи Владимира Вакуленко и свидетельства очевидцев событий 2022 года.

"Когда я узнала трагическую историю Владимира Вакуленко, я сразу поняла, что это должно быть музыкальное произведение… Также очень важно осознавать, что Владимир Вакуленко - лишь один из многих художников-жертв войны среди художников. Это явление уже называют вторым расстрелянным Возрождением. Поэтому для нас это особая задача – сохранить память о них и рассказать о них миру", – говорит Оксана Линив.

Владимир Вакуленко - известный украинский активист, писатель и автор детских стихов, замученный под Харьковом в декабре 2022 года. Он был одиноким отцом сына с расстройством аутистического спектра. В своем личном дневнике он вел болезненные и правдивые записи от начала полномасштабного вторжения до своего похищения.

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Накануне своей смерти писатель зарыл дневник в собственном саду в ожидании своего заключения россиянами. Дневник с помощью отца писателя нашла украинская писательница Виктория Амелина, которая позже тоже погибла во время воздушной атаки РФ на Краматорск.

Кантата исполнена Молодежным симфоническим оркестром Украины /МСОУ, девичьим хором "Вогник" и хором мальчиков "Дзвіночок" из Киева. Солисты – известные украинские оперные певцы: Юлия Ткаченко, сопрано, Валентина Плужникова, меццо-сопрано, Андрей Бондаренко – баритон, а также Филипп Кельц – рассказчик (Австрия).

Мировая премьера состоялась 5 сентября 2023 года в BOZAR, Брюссель, Бельгия в рамках проекта "Потерянное детство" под патронатом Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По нашей информации, вскоре произведение будет исполнено в Страсбурге.