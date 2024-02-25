Россияне изменили тактику обстрелов энергосистемы Украины: в первую очередь атакуют промышленные регионы, - Галущенко

Российские войска изменили тактику обстрелов энергетической системы Украины. Прошлой зимой они массированно атаковали энергосистему всей страны, а сейчас наносят удары, прежде всего, по промышленным регионам, пытаясь через энергетику повлиять на экономику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Как пояснил Галущекно, обстрелы проходят ежедневно. Каждый день враг обстреливает прифронтовые объекты генерации и подстанции.

"Если прошлой зимой они массированно атаковали энергосистему всей страны с целью достичь блекаута государства, то этой зимой они выбрали другую тактику - атакуют определенные регионы, то есть энергосистему определенных регионов, в первую очередь промышленных. То есть они из-за энергетики пытаются повлиять на экономику, чтобы остановить самые большие. производства", - объяснил министр.

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По словам Галущенко, враг понял, что не сможет победить энергосистему, в связи с чем сменил тактику. Впрочем, успеха все равно нет.

"Важно то, что прошлой зимой, когда потратили до 2 тысяч ракет и дронов для того, чтобы поразить всю энергосистему - они по факту потерпели поражение", - добавил министр.

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