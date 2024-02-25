Оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше, чем в 2022-м, - Камышин

В 2024 году возможности отечественного оборонного сектора вырастут в шесть раз.

Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше, чем за 2022 год. Наши способности за 2023 год еще в шесть раз больше прошлогоднего. Мы имеем около половины этих способностей законтрактованными на 2024 год. Работаем вместе с Министерством обороны, Силами обороны на дальнейшую контрактацию ", – заявил министр.

Он отметил, что всего украинская оборонная промышленность состоит из 500 предприятий, работающих над конструированием, ремонтом, производством и обслуживанием всего, что работает на украинскую армию. По словам Камышина, это около 400 частных компаний и 100 – государственных.

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Министр стратегических промышленностей добавил, что в прошлом году Украина нарастила производство боеприпасов, начали появляться новые позиции. В этом году Украина тоже наращивает производство снарядов.