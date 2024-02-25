За неделю Силы обороны уничтожили около 7390 оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники противника, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 18 по 25 февраля 2024 года. Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава противника.