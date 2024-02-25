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За неделю Силы обороны уничтожили около 7390 оккупантов и 1154 единицы вооружения и военной техники противника, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

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За неделю с 18 по 25 февраля 2024 года. Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава противника.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 55 танков;
  • 243 боевых бронированных машин;
  • 272 артиллерийские системы;
  • 15 РСЗО;
  • 10 установок ПВО;
  • 275 единиц автотехники
  • 38 единиц спецтехники.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 409 820 человек (+810 за сутки), 6542 танка, 9981 артсистемы, 12441 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 самолетов, 9 крылатых ракет и 232 БпЛА.

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