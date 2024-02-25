Информация, что россияне оккупировали Ласточкино - неправдива, сейчас ведутся бои на окраине, - ОСГВ "Таврия"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Украинской правде сообщил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.
"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", - говорится в сообщении.
Представитель "Таврии" отметил, что на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов.
Напомним, 24 февраля аналитики DeepState сообщили, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути. Российские военкоры также сообщили о захвате поселка.