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Информация, что россияне оккупировали Ласточкино - неправдива, сейчас ведутся бои на окраине, - ОСГВ "Таврия"

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війна,зсу
Подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Украинской правде сообщил представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", - говорится в сообщении.

Представитель "Таврии" отметил, что на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов.

Напомним, 24 февраля аналитики DeepState сообщили, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути. Российские военкоры также сообщили о захвате поселка.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Про "підготовлені позиції" говорять чомусь лише керівники, які лягли під зелень. Викопаний власноруч окоп з натяжкою можна вважати підготовленою позицією. Але насправді це мали б бути бетонні укріплення з можливістю довготривалої оборони, якв можуть захистити і від гарматного снаряду, і від безпілотника. Тепер про "західні околиці". Навіть якщо прийняти версію ОСУВ "Таврія", то виходить, що східні околиці втрачені, північні теж, південні під влрогом і центр за орками. І "околиця" - це теж поняття розмите - це може бути декілька будівель, скажімо ферма за кілометр від села.
  • Алексей Карпенко 65f402b1
    Здачу Бухмуту мабудь через місяц, тихенько підтвердили, так і тут. " И всё так чинно, благородно, по-старому!"
  • Володимир Краснобокий
    Окрестности ,Карл.Вся штуковина в деталях. Ведь окрестности это не сам населённый пункт ,а только его окрестности то есть то ,что находиться за ним
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