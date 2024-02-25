Успешные удары ВСУ по российским кораблям заставляют Черноморский флот отступать, - британская разведка
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
"В начале войны с Украиной, в феврале 2022 года, военно-морские силы России сохранили свободу маневров в Черном море, особенно на северо-западе. Украина продолжает повышать восприятие российской угрозы к новым высотам путем комбинированных ударных действий на суше и на море, вынуждая подразделения Черноморского флота передислоцировать свои основные районы операций в восточное Черное море", – утверждают британские разведчики.
В Минобороны Великобритании отметили, что недавние успешные украинские атаки, среди которых потопление российского ракетного катера "Ивановец" и крупного десантного корабля "Цезарь Куников", привели к увольнению второго командующего Черноморским флотом РФ с начала войны.
"Несмотря на возможность России наносить удары по Украине с помощью кораблей, очевидно, что российский план для уменьшения рисков против использования Украиной неконвенционных методов ведения войны в море не работает", - добавили в ведомстве.