Иран не передавал России дальнобойные ракеты, - Буданов

По состоянию на данный момент Иран не передавал России дальнобойные ракеты. Заявления о масштабном применении северокорейских ракет тоже не соответствуют действительности.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил во время общения с журналистами на полях форума "Украина. Год 2024", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Так, у Буданова спросили, передал ли Иран дальнобойные ракеты России.

"Их нет. Это все не соответствует действительности", – ответил руководитель украинской разведки.

В то же время он отметил, что РФ применила против Украины несколько северокорейских ракет.

"Но сказать, что это масштабное применение – это тоже не соответствует действительности", – добавил Буданов.

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