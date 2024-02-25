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Иран не передавал России дальнобойные ракеты, - Буданов

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буданов,кирило
По состоянию на данный момент Иран не передавал России дальнобойные ракеты. Заявления о масштабном применении северокорейских ракет тоже не соответствуют действительности.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил во время общения с журналистами на полях форума "Украина. Год 2024", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Так, у Буданова спросили, передал ли Иран дальнобойные ракеты России.

"Их нет. Это все не соответствует действительности", – ответил руководитель украинской разведки.

В то же время он отметил, что РФ применила против Украины несколько северокорейских ракет.

"Но сказать, что это масштабное применение – это тоже не соответствует действительности", – добавил Буданов.

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Топ комментарии

  • Vik Tor 98802600
    А Буданов власною персоною перевірив всі секретні склади пуйла? Не розумію, нащо таке стверджувати? Чи він підіграє іранськи підрам, які вже відкрито шлють шахеди проти України?
  • Al Kap
    А ти звідкіля знаешь?!!!

    Іранськи ракети летять на Харків з параши. Це факт.

    І тут якийсь хлопчик каже- не дивитись у гору?
  • Mikola Mazurenko
    Що воно знає? Американці вже не передають стратегічні дані, які давали Залужному. Кому їх давати, російському сирку, чи яничару, чи може зелі вагнергейтському і оманському?
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