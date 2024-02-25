Украина будет реагировать экономически на проявления нарушений со стороны отдельных стран Евросоюза, - ОП

По пути к членству в ЕС и интеграции в его внутренний рынок Украина не нарушает никаких соглашений и хочет, чтобы их не нарушали другие члены Евросоюза.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время форума "Украина. Год 2024", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наряду с общим движением к членству в ЕС Украина, безусловно, идет параллельным треком - это интеграция рынка Украины во внутренний рынок Евросоюза. Решения, принятые в начале открытой агрессии России против Украины - это, в частности, либерализация нашей торговли, введение торговых преференций. Европейские страны, когда принимали эти решения, осознавали, что Украина может и имеет право на такие решения. И сегодня очень важно продлить действие соответствующих квот, которые заключаются сроком на один год. И Украина в соответствии с этими соглашениями и в соответствии с соглашением о зоне свободной торговли с ЕС должна воспользоваться этими правами. И мы будем подчеркивать, что мы не нарушаем ни одной нормы этих соглашений и ни одной нормы (соглашения - ред.) об ассоциации, и хотим, чтобы партнеры по ЕС тоже не нарушали эти соглашения", - сказал Жовква.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать интеграцию во внутренний рынок ЕС и будет пользоваться всеми четырьмя свободами, существующими в ЕС. Это свободное движение лиц, продуктов, услуг и капитала.

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Жовква отметил, что некоторые очень важные сферы экономики Украины уже интегрированы во внутренний рынок ЕС. Это, в частности, энергетика, цифровой рынок и рынок свободного роуминга.

По его словам, на сегодняшний день экономический трек наших отношений с ЕС не менее важен, чем политический. "Украина действительно достаточно мощный экономический игрок, и это отмечают в Евросоюзе. И это мы делаем, несмотря на противостояние российской агрессии, делаем честно, справедливо и в соответствии с европейскими правилами", - подчеркнул замруководителя ОП.

Поэтому президент Украины очень быстро и четко реагирует на соответствующие проявления нарушений со стороны отдельных стран. "Украина оставляет за собой право реагировать должным образом экономически. Но в то же время президент говорит и о том, что он готов к диалогу, потому что лучшим способом разрешения любых споров является диалог. Если же диалог не происходит, то есть соответствующие процедуры по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС", - подчеркнул Жовква.