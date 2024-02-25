Хакерская группа "UA25" совершила масштабную атаку на российские серверы, - Стратком ВСУ

Украинские хакеры устроили масштабную кибератаку на серверы РФ.

Об этом сообщают в телеграм-канале Страткома ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Группа киберов, называющая себя "UA25", получила доступ к материалам логистики по вражеской стране, засекреченным материалам адвокатов, некоторым маркетплейсам", - пишут в Страткоме ВСУ.

Отмечается, что на данный момент было выгружено более 5ТВ как личной так и корпоративной конфиденциальной информации.

Также хакерам удалось проникнуть во внутренние серверы страны-агрессора.

"Теперь угроза в киберпространстве РФ набирает новые обороты, достигают еще больших масштабов по всей стране, что служит для получения доступа к серверам власти террористов", - говорится в сообщении.

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