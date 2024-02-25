Новости

Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба, - Буданов

20 367162
олексій,навальний
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в кулуарах форума "Украина. Год 2024", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, – он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это то, что мы знаем. Это взято не из интернета, так скажу, но, к сожалению, естественным образом", – сказал он.

Читайте также: Байден встретился с вдовой Навального. ФОТО

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вячеслав b3a5e0a6
    буданов какое же ты ДНИЩЕ..
  • Andrew Moon
    Щось він цілий день відмазує - як не КНДР з Іраном так ху-йла...
  • Andrew Moon
    Звідки тобі це відомо? Ти танки на кордоні не бачив поки вони на Троєщину не заїхали. А тут такий освєдомльонний шо караул...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости