Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба, - Буданов

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался естественной смертью.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в кулуарах форума "Украина. Год 2024", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, – он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это то, что мы знаем. Это взято не из интернета, так скажу, но, к сожалению, естественным образом", – сказал он.

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Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.