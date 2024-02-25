"Майдан-3" - максимально дорогая операция для россиян, но она уже проваливается, - Буданов

Кирилл Буданов прокомментировал российскую операцию Майдан-3.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на полях пресс-конференции "Украина. Год 2024", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он отметил, что "Майдан-3" - "максимально дорогая" операция для россиян, но она уже проваливается, потому что украинской стороне "известно все, что они задумали".

По словам главы ГУР, в рамках этой операции россияне спланировали создать ситуацию, в которой можно подвергнуть сомнению легитимность не столько президента Владимира Зеленского, сколько принятия решений в целом в Украине.

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"После этого, в короткий период, когда они рассчитывают на определенную "смуту" в украинском обществе и двойственность принятия решений (то же будет спроектировано на наше войско), в период первой половины июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение: кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем и так далее. Вот в этом вся суть — их интересует не столько смена политического руководства, сколько нанесение военного поражения", — рассказал он.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается посеять среди украинцев раздор и хочет устроить государственный переворот. Тогда он рассказал, что россияне назвали свой план "Майдан-3".