Украинское ПВО невозможно усилить без США, - Зеленский

Президент заявил, что найти возможность усиления украинской системы ПВО без Соединенных Штатов невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, на пресс-конференции по результатам форума "Украина. Год 2024".

"Когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового – это оружие. В большинстве своем все эти деньги – это оружие, поэтому вы понимаете, какой будет результат. Тут у меня нет резерва, у нас есть оружие, которое есть", – объяснил он.

Зеленский рассказал, что Украина будет искать другие возможности покупать оружие, брать дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров. В этом контексте он отметил, что система Patriot стоит 1,5 млрд, но ее невозможно купить без США.

"Вот и ответ, можно ли усилить ПВО Украины без США? - Нет. Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире есть альтернативой - в низком количестве, поэтому, когда мы говорим об альтернативе помощи США или деньги, - деньги мы найдем, мы не найдем такое количество оружия", – добавил он.

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