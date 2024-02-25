Зеленский о блокировании границы в Польше: Поддерживать Украину нужно сейчас, а не до конца

Президент Владимир Зеленский считает, что Польша не должна использовать Украину для давления на европейские институции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистки ото диалогу с властями Польши по вопросу блокады границы с Украиной, передает Цензор.НЕТ.

"Поддерживать Украину нужно сейчас, а не до конца. Это важно, потому что конец может быть быстро, если так по-разному поддерживать Украину. У нас с Туском рабочие отношения, и у премьер-министра (Шмыгаля. – Ред.) "Встречи были. С Дудой недавно была встреча и также с Урсулой фон дер Ляйен. С апреля прошлого года я говорю, что это политический вопрос. Украинское общество и медиа критиковали меня за такую риторику. Я был абсолютно прав. И сегодня это подтверждает Еврокомиссия. Я говорил, что любые выборы в Польше, любая пришедшая команда не изменит этого вектора. Это политический вектор. Сегодня понятно, что есть внутренняя борьба в Польше", - заявил Зеленский.

Читайте также: 180 тонн украинской кукурузы рассыпали из грузовых вагонов в Польше, - "Укрзализныця". ФОТО

"Я хотел бы сказать, что мы очень благодарны польскому обществу, которое с самого начала с украинцами. И это факт. Очень не хотелось бы, чтобы политики так делали сейчас, чтобы эта граница, которая есть между нами, чтобы она была между нашими обществами. Я в это не верю. Люди там умные. Они разберутся. Так же, как и наши люди разобрались в чем дело. Использовать Украину, как давление на европейские институции, это просто несправедливо. Я считаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Я как президент говорю открыто, что для нас очень важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, то мы будем защищать наш бизнес", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС разблокирует 137 млрд евро финансирования для Польши, 1,4 млрд пойдут фермерам, - фон дер Ляйен