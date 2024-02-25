Не хочу видеть инициативы по урегулированию войны, которые бы не совпадали с интересами Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы после выборов этого года в разных странах мира появлялись собственные инициативы мирного урегулирования войны, которые не совпадали бы с интересами Украины.

"Мы не хотим, чтобы нам навязывали какие-либо форматы переговоров, любые формулы мира страны или даже наши партнеры, которые сегодня не здесь и не в войне. Я им не желаю войны, но очень важно, что инициатива может быть только от Украины", - заявил Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства также подчеркнул, что Украине нельзя упустить такую дипломатическую инициативу, как первый инаугурационный Саммит мира, который к лету состоится в Швейцарии.

Второй Саммит мира, как отметил Зеленский, "мы бы хотели, чтобы он был, может, и не на европейском континенте, а на другом".

По его словам, в рамках первого Саммита будет разработан план и подготовлен документ, как это было на примере зерновой инициативы, когда Украина, Турция и ООН договорились о конкретных шагах.

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А потом этот наш план был передан российской стороне. И мы показали, что давайте работать в таком формате. Если это не работает, мы все равно будем идти к реализации коридора своими силами. Так и получилось... После этого Россия подтвердила, что им доверять нельзя, однако она уже ничего с этим не могла поделать. Зерно ушло. Это позитив, и это был важный результат во время войны", - сказал Зеленский.

"Так же с саммитом. Когда страны подготовят соответствующий документ, документ будет справедливым. Это не значит, что Россия примет этот документ... Мы говорим, что этот документ будет так же, как и в формате зерновой инициативы, представленный переговорщиками, а затем будет представлен российской стороне", – добавил президент.

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Зеленский также подчеркнул, что "мы будем готовы ко второму Саммиту мира, к соответствующим дипломатическим шагам по справедливому миру и окончанию войны, и мы хотим, чтобы с нами было как можно больше стран мира".

"Но я очень не хочу, чтобы после выборов в разных странах мира (а это год разных выборов) появилась своя инициатива от недемократической страны или от очень демократических стран, которая не совпадала бы с интересами страны, которая сегодня в войне", - резюмировал он.